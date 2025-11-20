HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
20.11.2025 15:53:12
HSBC overhauls trading business in bid to become debt powerhouse
The firm will merge Group-of-10 rates trading unit with FX, EM rates and commodities desks into a new global macro divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.