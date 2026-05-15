HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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15.05.2026 06:29:18
HSBC pauses $4bn private credit investment
Lender announced plan last year to use $3.2tn balance sheet to muscle into alternative lending marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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