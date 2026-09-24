HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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24.09.2026 10:05:01
HSBC plans India equity broking return after 13 years amid IPO boom, sources say
The bank is hiring senior executives for cash equities and institutional broking roles, they addWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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