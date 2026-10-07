HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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07.10.2026 07:42:56
HSBC plans job cuts across UK wealth business in AI push: report
Affected employees are expected to leave by the end of the monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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