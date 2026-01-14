HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
14.01.2026 14:59:29
HSBC plans risk transfer linked to 2 billion euros of corporate loans
It enables the bank to boost its solvency ratios and reduce reliance on less shareholder-friendly optionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
