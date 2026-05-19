HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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19.05.2026 09:46:06

HSBC Private Bank ernennt neuen Chef für die Deutschschweiz

Der ehemalige Family-Office-Chef bei Vontobel ist zur HSBC Private Bank gestossen. Raphael Ostfeld ist vor allem für seine zehnjährige Tätigkeit als CEO von Tramondo Investment Partners bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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