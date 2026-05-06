HSBC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HSBC hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 GBP, nach 0,310 GBP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,39 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,04 Milliarden GBP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at