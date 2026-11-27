HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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27.11.2026 03:31:27
HSBC reorganises India support roles, impacting hundreds of jobs
The bank has been weighing deep job cuts over the coming yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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