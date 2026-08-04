HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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04.08.2026 07:39:16
HSBC resumes share buybacks as quarterly profits soar to $10.1bn
Europe’s largest lender boosted by wealth management and insurance business in Hong KongWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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