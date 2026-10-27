HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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27.10.2026 14:24:23
HSBC Revenue Misses Forecasts As Wealth Business Growth Stalls
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