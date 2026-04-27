Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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27.04.2026 04:02:51
HSBC reviews HK$300,000 per kid school fee perk for Hong Kong bankers
International school fees are a major expense for families in the city and costs have been increasing after the pandemicWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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