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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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27.04.2026 04:02:51

HSBC reviews HK$300,000 per kid school fee perk for Hong Kong bankers

International school fees are a major expense for families in the city and costs have been increasing after the pandemicWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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