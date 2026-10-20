Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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20.10.2026 12:48:39
HSBC reviews Palantir holding in $9bn Islamic fund
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|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|75 450,00
|-1,31%
|HSBC Holdings plc
|16,36
|-1,15%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|82,50
|0,00%
|Islamic Holding Group
|2,10
|4,43%
|Palantir
|171,20
|-1,11%
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