HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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25.09.2026 06:35:27
HSBC scraps US$25,500 members’ club perk for Hong Kong bankers
The lender has been on a restructuring and cost-cutting drive under CEO Georges ElhederyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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