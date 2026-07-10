HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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10.07.2026 06:00:26
HSBC seeks buyers for risky Hong Kong property loans
Debt sale an early sign of how UK bank intends to overhaul retail lender after taking it private this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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