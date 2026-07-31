Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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31.07.2026 03:46:05
HSBC sells $25bn Australian home loan book to Blackstone
Mortgage transfer is latest step in global overhaul of Europe’s biggest lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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