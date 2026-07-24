Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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24.07.2026 03:24:36
HSBC sells Singapore insurance business to Allianz for $2.1bn
Deal is latest example of lender’s ‘ongoing simplification’ under Georges ElhederyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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