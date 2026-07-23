HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
24.07.2026 01:22:39
HSBC sells Singapore insurance business to Germany’s Allianz in US$2.09 billion deal
HSBC said on Friday (Jul 24) it will sell its Singapore life and health insurance business to Germany’s Allianz, in a deal...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
24.07.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.07.26
|HSBC sells Singapore insurance business to Allianz for $2.1bn (Financial Times)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)