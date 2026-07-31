HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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31.07.2026 10:36:50

HSBC sells US$25 billion Australian home and personal loan portfolio to Blackstone

Blackstone says the deal is the largest-ever sale of a home loan portfolioWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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