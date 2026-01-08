HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

08.01.2026 12:55:17
HSBC settles French dividend trade probe for €300mn
Move follows investigation into bank's handling of trades between 2014 and 2019
