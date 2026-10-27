HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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27.10.2026 09:51:15
HSBC steigert Gewinn um 32 Prozent - Aktie verliert deutlich
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Die britische Grossbank HSBC hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und kündigt einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar an. Dennoch reagieren Anleger enttäuscht: Die Aktie verliert in Hongkong nach der Veröffentlichung der Zahlen 5,5 Prozent.
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