HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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27.10.2026 09:51:15

HSBC steigert Gewinn um 32 Prozent - Aktie verliert deutlich

HSBC kann die Anleger nicht überzeugen. (Bild Shutterstock)

Die britische Grossbank HSBC hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und kündigt einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar an. Dennoch reagieren Anleger enttäuscht: Die Aktie verliert in Hongkong nach der Veröffentlichung der Zahlen 5,5 Prozent.

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08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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