HSBC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HSBC hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,21 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HSBC 0,020 GBP je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,16 Prozent auf 21,71 Milliarden GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,96 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 16,68 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,920 GBP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,980 GBP je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,94 Prozent zurück. Hier wurden 105,01 Milliarden GBP gegenüber 116,60 Milliarden GBP im Vorjahr generiert.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD sowie einen Umsatz von 69,20 Milliarden USD belaufen.
