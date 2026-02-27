HSBC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HSBC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,38 Prozent auf 28,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 16,68 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,25 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HSBC mit einem Umsatz von insgesamt 138,71 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -6,94 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 7,25 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 69,46 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at