HSBC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HSBC hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 201,19 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,99 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

HSBC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41 486,94 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28 129,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 753,49 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 572,30 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 172 355,90 Milliarden ARS, während im Vorjahr 136 424,50 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at