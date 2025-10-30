|
30.10.2025 06:31:28
HSBC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HSBC hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 186,29 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HSBC 159,96 ARS je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50 205,38 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HSBC einen Umsatz von 39 524,32 Milliarden ARS eingefahren.
