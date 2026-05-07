HSBC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HSBC veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 SGD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 0,110 SGD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,31 Prozent auf 43,64 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,60 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at