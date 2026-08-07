HSBC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HSBC präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,11 SGD gegenüber 0,070 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 50,74 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,30 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at