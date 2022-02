HSBC streicht mehr als 100 Arbeitsstellen in der Schweiz

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Vor Jahresfrist galt der hiesige Standort für die Schweizer Privatbank HSBC noch als Wachstumsmarkt, in den sie markant investieren wollte. Nun baut sie eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen ab und reduziert ihre Büroräumlichkeiten in Genf.