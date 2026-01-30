HSBC Holdings Aktie
HSBC targets Hong Kong IPOs after missing out on listings boom
Lender ‘maniacally focused’ on rebuilding its investment bank in one of its home marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
30.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
30.01.26
|HSBC targets Hong Kong IPOs after missing out on listings boom (Financial Times)
|
30.01.26
|HSBC targets Hong Kong IPOs after missing out on listings boom (Financial Times)
|
29.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|23.01.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|66 450,00
|1,41%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|74,00
|0,68%
|HSBC Holdings plc
|14,76
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.