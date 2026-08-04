HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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04.08.2026 10:32:21
HSBC verdient mehr als erwartet und erhöht Sparziel
Die Grossbank HSBC meldet für das erste Halbjahr einen Gewinnanstieg von 23 Prozent. Sie erhöht das Sparziel und startet ein neues Aktienrückkauf-Programm von 1 Milliarde Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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