HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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04.08.2026 10:32:21

HSBC verdient mehr als erwartet und erhöht Sparziel

Die Grossbank HSBC meldet für das erste Halbjahr einen Gewinnanstieg von 23 Prozent. Sie erhöht das Sparziel und startet ein neues Aktienrückkauf-Programm von 1 Milliarde Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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