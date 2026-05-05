HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Gewinnrückgang
|
05.05.2026 16:21:00
HSBC verfehlt Erwartungen: Schwache Quartalszahlen drücken Aktie
Die Erträge der Bank legten um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet - vor allem die deutlich höhere Risikovorsorge stieß den Investoren sauer auf.
So reagieren Anleger und Analysten
An der Börse wurden die Zahlen mit Ernüchterung aufgenommen. In Hongkong gab der Kurs der Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen letztlich 5,16 Prozent auf 136,00 Hongkong-Dollar nach und büßte damit einen Teil der bisherigen Jahresgewinne ein.
Im Heimathandel hingegen sind Verluste von 6,94 Prozent auf 12,65 GBP zu sehen. Damit büßte das Papier seit dem im Februar infolge der Jahreszahlen erreichten Rekordhoch von mehr als 14,10 GBP zehn Prozent ein.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens.
Ziele trotz schwacher Zahlen bestätigt
Trotz des Abschlags seit dem Höchststand zählt die HSBC-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten zu den stärksten Titeln europäischer Großbanken. Der Börsenwert zog seit Mai 2025 um rund die Hälfte auf rund 220 Milliarden Pfund an. Die britische Bank ist damit mit Abstand das wertvollste Geldhaus Europas. Den Großteil ihres Geschäfts macht die Bank allerdings nicht in Europa, sondern in Asien.
HSBC-Chef Georges Elhedery bestätigt die Ziele, die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank vor Sondereffekten von 2026 bis 2028 auf mindestens 17 Prozent nach oben treiben zu wollen. Im vergangenen Jahr hatte die Rendite bei 13,3 Prozent gelegen. Dazu sollen die Erträge des Instituts von Jahr zu Jahr steigen. Von 2027 auf 2028 sollen sie um fünf Prozent zulegen.
Seit seinem Antritt an der HSBC-Spitze im Jahr 2024 hat Elhedery einen radikalen Umbau der Bank eingeleitet. Er strich tausende Jobs und stieß mehrere Geschäftsbereiche ab oder machte sie dicht.
/zb/mis/stk
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
05.05.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.05.26
|ROUNDUP: HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt deutlich (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
05.05.26
|Schwacher Handel: So steht der FTSE 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)