HSBC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HSBC präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,10 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HSBC 0,070 SGD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 49,28 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,43 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at