29.10.2025 06:31:28
HSBC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HSBC präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 0,260 GBP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,98 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 32,31 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
