HSBC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HSBC stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 290,69 ARS. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 205,83 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 48 504,36 Milliarden ARS gegenüber 37 275,04 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at