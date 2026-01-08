HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
08.01.2026 03:08:16
HSBC veteran James Cheo to join UBS in senior Apac role
Cheo will be based in Singapore and report directly to Tan Min Lan, head of CIO ApacWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
08.01.26
|HSBC settles French dividend trade probe for €300mn (Financial Times)
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.01.26
|HSBC files bankruptcy petitions against senior members of Barclay family (Financial Times)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
31.12.25
|HSBC-Ausblick 2026: So sollten Anleger das erste Quartal strategisch nutzen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08.01.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|61 425,00
|-0,45%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|68,50
|-0,72%
|HSBC Holdings plc
|13,74
|-0,43%
|UBS
|40,70
|0,59%