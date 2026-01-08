HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 03:08:16

HSBC veteran James Cheo to join UBS in senior Apac role

Cheo will be based in Singapore and report directly to Tan Min Lan, head of CIO ApacWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs 61 425,00 -0,45% HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) 68,50 -0,72% HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
HSBC Holdings plc 13,74 -0,43% HSBC Holdings plc
UBS 40,70 0,59% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen