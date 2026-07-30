HSIL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HSIL hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte HSIL 13,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,85 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,88 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at