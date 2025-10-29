|
29.10.2025 06:31:28
Hsino Tower Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hsino Tower Group A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Hsino Tower Group A hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig standen 2,43 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hsino Tower Group A 2,43 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.