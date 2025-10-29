Hsino Tower Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hsino Tower Group A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Hsino Tower Group A hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig standen 2,43 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hsino Tower Group A 2,43 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at