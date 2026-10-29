Hsino Tower Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hsino Tower Group A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,07 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at