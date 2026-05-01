Hsino Tower Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hsino Tower Group A äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,41 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,29 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at