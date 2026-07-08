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08.07.2026 06:31:29
HST Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HST Global hat am 06.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat HST Global 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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