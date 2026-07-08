HST Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HST Global hat am 06.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat HST Global 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at