29.01.2026 06:31:29
HT Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HT Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,97 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HT Media einen Umsatz von 4,90 Milliarden INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
