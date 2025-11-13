HT Media legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HT Media hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 INR gegenüber -0,330 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 4,52 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at