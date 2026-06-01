HT Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HT Media hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HT Media ein Ergebnis je Aktie von 1,77 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,11 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,350 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HT Media ein EPS von 0,080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,13 Prozent zurück. Hier wurden 18,03 Milliarden INR gegenüber 18,06 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at