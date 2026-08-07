HT Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HT Media hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,580 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HT Media 4,12 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at