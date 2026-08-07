HTC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HTC hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HTC -0,110 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,64 Prozent auf 19,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at