HTC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HTC präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HTC ein EPS von -0,120 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,06 Prozent auf 20,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte HTC 21,8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at