14.11.2025 06:31:28
HTC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HTC gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HTC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,9 Millionen USD im Vergleich zu 23,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
