12.03.2026 06:31:29
HTC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HTC präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,6 Millionen EUR – eine Minderung von 21,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,4 Millionen EUR eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,820 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,470 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,00 Prozent auf 82,48 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte HTC 88,69 Millionen EUR umgesetzt.
