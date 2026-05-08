HTC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HTC hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

HTC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,86 Prozent auf 652,6 Millionen TWD. Im Vorjahresviertel hatte HTC 708,3 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at