HTC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HTC hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,560 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,6 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 13,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at