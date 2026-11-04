HTC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HTC äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HTC einen Umsatz von 20,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at